Archer Aviation Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Archer Aviation betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,83 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 37,13) deutet darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien rund um Archer Aviation aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Archer Aviation-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 4,51 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (6,67 USD) liegt (+47,89 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 5,67 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,64 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Archer Aviation insgesamt 1 Analystenbewertung, welche im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose von 9 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 34,93 Prozent, was in einer "Gut"-Empfehlung resultiert. Somit erhält Archer Aviation in Summe eine "Gut"-Bewertung.

