Wie lange CI Resources-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie des Unternehmens Global als "neutral" bewertet. In Bezug auf die Dividende kann man bei einer Investition in Global derzeit eine Dividendenrendite von 7,76 % erwarten, was einen Mehrertrag von 1,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau bedeutet. Somit erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens die Bewertung "gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Global bei 1,19 AUD verläuft, was als "gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt derzeit bei 1,4 AUD und hat damit einen Abstand von +17,65 Prozent zur GD200 aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,4 AUD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "neutral" Signal ergibt. Zusammengefasst ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine insgesamt "gute" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Global-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 32) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 52,39). Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "neutral" Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmung und die Dividendenpolitik "neutral" bewertet werden, während die technische Analyse auf eine "gute" Einschätzung hinweist, ebenso wie der RSI.