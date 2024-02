Wie lange CAE-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "CAE":

Die Cae-Aktie wird derzeit technisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 29,34 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 25,94 CAD liegt, was einer Abweichung von -11,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 27,67 CAD zeigt eine Abweichung von -6,25 Prozent. Somit wird die Aktie auf technischer Basis insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet weist Cae ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" durchschnittlich ein KGV von 31 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, und daher erhält sie in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Gut" von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Cae-Aktie ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 1 "Schlecht"-Signal und 5 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Cae-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,38 Prozent erzielt, was 21,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 5,04 Prozent, und Cae liegt aktuell 23,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.