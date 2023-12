Wie lange C3.ai-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Bewertung von Aktienkursen beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich C3ai untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen rund um C3ai diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die Stimmungen im Internet können die Meinung über Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei C3ai haben wir eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was insgesamt zu der Gesamtbewertung "Schlecht" hinsichtlich der langfristigen Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die C3ai-Aktie hat einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (40,69) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für C3ai.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt C3ai insgesamt 7 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Die Kursprognose von 29,4 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -6,43 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält C3ai daher eine "Neutral"-Bewertung.