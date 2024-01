Wie lange Byrna Technologies-Anleger das wohl noch mit machen?

In den vergangenen Tagen war die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Byrna. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 67,08 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 53,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Byrna insgesamt als "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Byrna derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent für die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung bezüglich Byrna in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Zudem wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Byrna in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Byrna daher insgesamt auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.