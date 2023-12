Wie lange Byotrol-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. In Bezug auf die Byotrol-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Neutral"-Rating für Byotrol.

In Bezug auf die Dividende weist Byotrol eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,33 %) als niedrig einzustufen ist. Daher wird die Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Byotrol deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden und überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet weist Byotrol ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,13 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent) liegt. Die Branche "Chemikalien" hat ein KGV von 102,54, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.