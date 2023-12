Wie lange Brookfield Infrastructure Corp-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Brookfield Infrastructure":

Die Brookfield Infrastructure-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglich. Dabei ergab sich eine Abweichung von -13,98 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte.

Dagegen ergab die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine positive Abweichung von +9,53 Prozent. Dadurch erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wurde dem Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating vergeben.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Brookfield Infrastructure zeigte indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte.

In den sozialen Netzwerken wurde die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv bewertet. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Als Resultat bewertete die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 32,58 ergab, und für 25 Tage eine Einstufung von 36,18. Dies führte insgesamt zu einem Rating "Neutral".

Diese verschiedenen Bewertungen und Analysen führen zu einem insgesamt neutralen Rating der Brookfield Infrastructure-Aktie.