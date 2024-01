Wie lange Boyd Gaming-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Boyd Gaming-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 64,22 USD gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag bei 62,6 USD, was einem Unterschied von -2,52 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 59,98 USD wird analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,37 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Boyd Gaming-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Boyd Gaming mit einer Rendite von 12,2 Prozent um mehr als 2 Prozent darüber. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine mittlere Rendite von 36,49 Prozent, wobei Boyd Gaming mit 24,29 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Boyd Gaming in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Boyd Gaming wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boyd Gaming liegt bei 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 51,04) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Boyd Gaming damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.