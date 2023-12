Wie lange Boer Power-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Boer Power liegt bei 50,3, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 46,06 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Dadurch ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Boer Power derzeit keine Dividendenrendite erzielt werden, was einen geringeren Ertrag von 6,34 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Boer Power eine Performance von -15,77 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um -3,4 Prozent, was auf eine Underperformance von -12,37 Prozent hindeutet. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -3,65 Prozent im letzten Jahr, und Boer Power lag 12,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 5,55 und liegt damit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 47. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft, was zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe führt.