Wie lange Bluelake Mineral AB-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Bluelake Mineral liegt bei 66,19, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. In den letzten 200 Handelstagen betrug der Durchschnitt des Schlusskurses der Bluelake Mineral-Aktie 0,08 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.0826 EUR, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,09 EUR, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Bluelake Mineral die Einstufung "Neutral".