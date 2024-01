Wie lange Bilfinger ADR-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der Aktienkurs von Bilfinger zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine beeindruckende Rendite von 30,21 Prozent, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die durchschnittliche Rendite bei 0,79 Prozent, jedoch hat Bilfinger mit 29,42 Prozent auch hier eine deutlich bessere Performance gezeigt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Bilfinger-Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft, da der Wert bei 42,27 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Bilfinger auf fundamentaler Basis als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,51 liegt, während das Branchen-KGV bei 37,82 liegt. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bilfinger-Aktie der letzten 200 Handelstage lediglich um +0,78 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -0,6 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.