Wie lange Best Pacific-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Best Pacific hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 24,5 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Best Pacific eine Underperformance von -15,23 Prozent verzeichnet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,23 Prozent im letzten Jahr, wobei Best Pacific 0,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Best Pacific bei 1,06 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,05 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,94 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,03 HKD, was einer Differenz von +1,94 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse ist daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Best Pacific als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie der letzten sieben Tage misst, weist einen Wert von 100 auf, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, hat einen Wert von 30, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Best Pacific-Aktie zuletzt nicht besonders positiv oder negativ diskutiert worden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Best Pacific befasst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt daher die Bewertung "Neutral".