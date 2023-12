Wie lange Berentzen--Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Analysten haben die Berentzen-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Berentzen diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird die Berentzen-Aktie derzeit als "neutral" betrachtet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,13 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (5,85 EUR) um -4,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 5,72 EUR um +2,27 Prozent über dem Aktienkurs, was ebenfalls auf eine "neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich wird die Berentzen-Aktie als überbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 48,71 liegt insgesamt 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Getränkesektor von 38,18. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Berentzen 3,61 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,56 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Berentzen ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Sollten Berentzen- Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Berentzen- jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Berentzen--Analyse.

Berentzen-: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...