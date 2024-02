Wie lange Beijing Teamsun-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Beijing Teamsun hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um -20,07 Prozent entwickelt, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -19,99 Prozent, wobei Beijing Teamsun mit 0,08 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für Beijing Teamsun beträgt der RSI 37,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 62,2, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Teamsun auf 7,01 CNH geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 5,09 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -27,39 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 6,27 CNH, was einer Distanz von -18,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ergab die Analyse, dass sich die Stimmung für Beijing Teamsun in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Beijing Teamsun gezeigt, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aufgrunddessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.