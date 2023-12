Wie lange Beijing Hualu Baina Film, TV-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beijing Baination Pictures. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 95,4 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, da Beijing Baination Pictures weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Baination Pictures-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,83 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (7,22 CNH) liegt deutlich darüber (+5,71 Prozent), was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Einschätzung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.