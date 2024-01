Wie lange Bank of Tianjin-Anleger das wohl noch mit machen?

Bank Of Tianjin verzeichnet eine sehr gute Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor. Mit einer Rendite von -0,56 Prozent übertrifft die Aktie den durchschnittlichen Wert um mehr als 8 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken", die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -10,65 Prozent verzeichnete, liegt die Bank Of Tianjin mit 10,09 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Tianjin liegt bei 53,85, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation mit einem Wert von 51.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Bank Of Tianjin eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet die Bank Of Tianjin niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".