Wie lange Ball-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Ball überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ball, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 6 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal identifiziert, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Ball als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 25,48 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ball festgestellt werden. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ball-Aktie hat einen Wert von 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ball.