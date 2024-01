Wie lange BHP Billiton-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen über Bhp wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu kaum identifizierbaren Änderungen führte. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik von Bhp wurde ein positives Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die positive Differenz von +1,39 Prozent zum Branchendurchschnitt spricht für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bhp zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bhp bei 12,97, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet angesehen wird.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Bhp, basierend auf verschiedenen Kriterien wie Stimmung, Dividendenpolitik und fundamentaler Analyse.

