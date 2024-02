Gute Nachrichten bei Noodles!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Noodles & betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 45,16 Punkte, was darauf hindeutet, dass Noodles & derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 61,39 weist darauf hin, dass Noodles & weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Noodles & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -8,89 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -52,18 Prozent für Noodles & bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,12 Prozent, wobei Noodles & 51,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Noodles & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,83 auf, was 54 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (49,25). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Noodles &-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.