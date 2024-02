Wie lange Asos-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Asos als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Asos-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 99,39, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 50,12, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Asos im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,79 Prozent erzielt. Dies liegt 48,91 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -9,2 Prozent, wobei Asos aktuell 45,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Asos beträgt 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Asos eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Asos diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.