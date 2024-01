Wie lange Ariake Japan-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse von Ariake Japan-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 5008,29 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4645 JPY liegt, was einer Abweichung von -7,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4653,76 JPY, was einer Abweichung von nur -0,19 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Das Anleger-Sentiment zeigt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung aufgrund einer gemischten Meinungslage in den sozialen Medien, wobei negative Themen in den letzten Tagen an Bedeutung gewonnen haben.

Die Untersuchung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ariake Japan auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI-Wert weder "überkauft" noch "überverkauft" ist.

Insgesamt wird die Aktie von Ariake Japan auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.