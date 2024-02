Wie lange Arht Media-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Anzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Arht Media liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was auch als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arht Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,05 CAD weicht also um -58,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,06 CAD, was ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und daher mit einem schlechten Rating bedacht wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Arht Media mit -70,59 Prozent mehr als 69 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,69 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Arht Media mit 65,9 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Arht Media in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem schlechten Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein schlechtes Rating.