Wie lange Arafura Resources-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Für Arafura Rare Earths liegt der RSI bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Arafura Rare Earths von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse der Arafura Rare Earths-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,145 AUD lag, was einem Unterschied von -46,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,27 AUD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,18 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Arafura Rare Earths in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien für die Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.