Wie lange Anyuan Coal Industry-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Anyuan Coal Industry in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Anyuan Coal Industry in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anyuan Coal Industry-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Anyuan Coal Industry in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3,97 Prozent erzielt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 3,97 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Anyuan Coal Industry sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, während der 50-Tage-Durchschnitt ebenfalls ähnliche Werte aufweist. In Summe erhält Anyuan Coal Industry auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Anyuan Coal Industry.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Anyuan Coal Industry-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

