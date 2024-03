Wie lange Anglo American-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Analysteneinschätzung für die Anglo American sieht insgesamt gut aus, da in den vergangenen 12 Monaten 5 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen vorlagen. Die Analysten kamen in aktuellen Berichten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Bewertung. Das Rating für das Anglo American-Wertpapier aus dem letzten Monat war ebenfalls "gut" mit 2 Kaufempfehlungen, 1 neutralen Empfehlung und keiner negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten für die Anglo American liegt im Durchschnitt bei 2493,33 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 34,24 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten als "gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" hat die Anglo American im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,44 Prozent erzielt, was 12,06 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,38 Prozent, und die Anglo American liegt aktuell 12,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Ausschüttung bei 5,82 % und ist damit niedriger als der Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,31 %). Die Differenz beträgt 2,49 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zum Thema Anglo American zeigen eine überwiegend positive Stimmung in den Kommentaren der letzten Wochen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergeben sich auf dieser Ebene drei negative Handelssignale im Vergleich zu keinen positiven Signalen, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Anglo American bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "neutral" bewertet.