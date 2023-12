Wie lange AmerisourceBergen-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Cencora wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") betrachtet und zeigt eine Rendite von 24,84 Prozent, die um mehr als 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,32 Prozent, wobei Cencora mit 43,16 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cencora-Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 180,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 201,5 USD liegt somit deutlich darüber (+11,88 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 194,58 USD liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Cencora-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Cencora war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver und fünf Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der "Buzz" rund um Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Untersuchung von Cencora zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Cencora bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.