Wie lange Americanortel Communications-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass American Nortel Communications über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der American Nortel Communications 0,02 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,0444 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt +122 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,03 USD, was die Aktie mit +48 Prozent Abstand als "Gut" einstuft. Die Gesamtnote für American Nortel Communications in diesem Bereich ist daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der American Nortel Communications liegt bei 34,16, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält American Nortel Communications daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält American Nortel Communications von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.