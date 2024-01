Wie lange American Public Education-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen nahm ebenfalls ab, was zu einer negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der American Public Education-Aktie bei 5,86 USD liegt. Dies wird als positiv bewertet, da der Aktienkurs bei 11,57 USD gehandelt wird, was einem Abstand von +97,44 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" zeigt sich eine Underperformance von -35,86 Prozent. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die American Public Education-Aktie 31,93 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Aktie.