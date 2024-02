Wie lange American Express-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Die Stimmung und Diskussion rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren, um langfristige Entscheidungen zu treffen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Bei der Aktie von American Express zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Rate der Stimmungsänderung für American Express zeigt laut einer Messung kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von American Express bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Auch die Anleger-Stimmung bei American Express in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die American Express 6 Mal die Einschätzung "Gut", 7 Mal die Einschätzung "Neutral" und 2 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die Entwicklung des aktuellen Kurses wird von Analysten als negativ eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der American Express führt bei einem Niveau von 30,84 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 24,1 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie von American Express, sowohl unter Investoren als auch Analysten.