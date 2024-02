Wie lange American-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "AIG":

Die Dividendenrendite von American liegt derzeit bei 2,13 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent als niedrig eingestuft wird. Dies ergibt eine Differenz von 1,65 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete American eine Performance von 21,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 15,42 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,97 Prozent im Branchenvergleich für American. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von American um 151748,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Analysten bewerten die American-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 4 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 66,33 USD, was einem Abwärtspotential von -4,03 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für American. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von American.