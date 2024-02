Wie lange Amco United-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amco United liegt aktuell bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 19,69) in der chemischen Industrie unter dem Durchschnitt liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +64,29 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von +4,55 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Dividende schüttet Amco United derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der chemischen Industrie. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch insgesamt die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet wird.