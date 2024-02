Wie lange Alpha Growth-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sats":

Die Stimmung und der Buzz um Alpha Growth werden durch eine Analyse der Internet-Kommunikation genau beobachtet. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung um Alpha Growth jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, daher erhält die Aktie erneut eine "Neutral"-Bewertung.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral, wodurch die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Alpha Growth-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, weder überkauft noch -verkauft, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Alpha Growth derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft im Moment bei 1,72 GBP, während der Kurs der Aktie bei 1,25 GBP liegt, was einer Abweichung von -27,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -22,36 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.