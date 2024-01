Wie lange Airew ZealandADR-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Dividende von Air New Zealand steht derzeit im Fokus der Anleger, da die Dividendenrendite mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -5,79 Prozent zur Branche "FluggeSchlechtschaften". Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzung der Anleger zu Air New Zealand wider. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Air New Zealand-Aktie von 0,595 AUD mit -12,5 Prozent unter dem GD200 (0,68 AUD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50 beträgt 0,6 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Air New Zealand-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält Air New Zealand daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.