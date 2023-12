Wie lange Air Products and Chemicals-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Air Products And Chemicals-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 45,36 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 50,46, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält Air Products And Chemicals somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Air Products And Chemicals-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, basierend auf 3 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 327,6 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 19,65 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs "Schlecht" Signale und keine "Gut" Signale, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Air Products And Chemicals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils auf ähnlichem Niveau im Vergleich zu den Durchschnittswerten, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.