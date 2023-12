Wie lange Aeroports de Paris-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Aeroports De Paris hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" eine Rendite von 28,8 Prozent erzielt, was über 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche lag die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei 0 Prozent, und auch hier übertrifft Aeroports De Paris mit 28,8 Prozent deutlich den Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aeroports De Paris-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 38,14 und der RSI25 beträgt 39,78, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indicators führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Wert bei 124,52 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 116,7 EUR liegt, was einem Unterschied von -6,28 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht". Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 110,98 EUR, was einem Anstieg von +5,15 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird die Aeroports De Paris-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aeroports De Paris liegt bei 16, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Aeroports De Paris daher eine "Neutral"-Bewertung.