Wie lange Advanced Voice Recognition-Anleger das wohl noch mit machen?

Derzeit basiert das Anleger-Sentiment für die Advanced Voice Recognition-Aktie auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wurde die Aktie heute als "neutral" eingestuft, was ihr insgesamt eine "neutral"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer einbringt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird die Advanced Voice Recognition derzeit als "schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs des Wertes liegt bei 1,02 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (0,71782 USD) um -29,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einschätzung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,8 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses um -10,27 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "schlecht". Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Advanced Voice Recognition-Aktie liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (63,59) zeigt jedoch, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher für den RSI25 eine "neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" für die Advanced Voice Recognition-Aktie.

Im fundamentalen Bereich weist die Advanced Voice Recognition-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 81 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Software" (KGV von 59,02) über dem Durchschnitt liegt (ca. 38 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.