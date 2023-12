Wie lange Adore Beauty Ltd-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die technische Analyse von Adore Beauty-Aktien zeigt eine positive Entwicklung. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs der Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen in etwa die gleiche Aufmerksamkeit wie normal erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tages-Basis für Adore Beauty liegt jeweils im neutralen Bereich. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Adore Beauty eingestellt sind. In den Diskussionen über das Unternehmen wurden hauptsächlich positive Themen behandelt, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Adore Beauty von der Redaktion Bewertungen im neutralen und positiven Bereich, basierend auf den technischen Indikatoren und der Anlegerstimmung.