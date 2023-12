Wie lange Addtech AB-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Addtech-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet, da der aktuelle Kurs von 221 SEK einen Abstand von +13,08 Prozent vom GD200 (195,43 SEK) aufweist. Auch in Bezug auf den GD50, der bei 187,75 SEK liegt, zeigt sich mit einem Abstand von +17,71 Prozent ein positives Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Addtech-Aktie weist eine Ausprägung von 32,81 auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 28, was wiederum zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Bild ein Rating von "Gut".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden als durchschnittlich bzw. kaum verändert bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch die Anleger-Stimmung bei Addtech zeigt sich insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Wochen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.