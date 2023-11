Wie lange Adamera Minerals-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Adamera Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Unterperformance von mehr als 39 Prozent darstellt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" mit 39,46 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 718,95, was 123 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 322 liegt und somit auf eine Überbewertung hinweist. Daher erhält Adamera Minerals in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Adamera Minerals von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Adamera Minerals mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Metalle- und Bergbau-Branche, was zu einer geringeren Ertragsmöglichkeit von 3,82 Prozentpunkten führt. Dies resultiert in einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.