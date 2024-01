Wie lange Aclaris Therapeutics-Anleger das wohl noch mit machen?

Aclaris Therapeutics schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt Arzneimittel Dividenden mit einer Rendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 2,48 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und wird als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aclaris Therapeutics diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen eher negativere Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei 56,91, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Aclaris Therapeutics daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Sentiment und Buzz führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aclaris Therapeutics daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.