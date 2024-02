Wie lange Abra Information Technologies-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "SiriusPoint":

Die technische Analyse der Abra Information-Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit gute Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 286,28 ILS, während der letzte Schlusskurs bei 340 ILS liegt, was eine Abweichung von 18,76 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 312,4 ILS liegt über dem letzten Schlusskurs um 8,83 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Abra Information-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Sentiments und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Abra Information in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abra Information-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (46) als auch der 25-Tage-RSI (30,68) führen zu dieser Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" und der "Software"-Branche liegt die Abra Information-Aktie mit einer Rendite von 107,73 Prozent deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Abra Information-Aktie gute Bewertungen erhält und sich in einer positiven Position befindet.