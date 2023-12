Wie lange Abera Bioscience AB-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Abera Bioscience bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Abera Bioscience zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Abera Bioscience liegt bei 59,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,04 ein Indikator für eine "Neutral"-Bewertung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abera Bioscience-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,35 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 0,388 EUR deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,37 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Abera Bioscience daher mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Abera Bioscience sowohl auf der Basis des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz und der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung erhält, während die trendfolgenden Indikatoren zu einem "Gut"-Rating führen.