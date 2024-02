Wie lange AMS Public Transport-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Die Aktie von Ams Public Transport wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 4,85 liegt sie insgesamt 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene", der bei 15,1 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Äußerungen zeigt, dass vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Ams Public Transport eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Ams Public Transport in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um -3,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Ams Public Transport mit 15,19 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.