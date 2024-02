Wie lange AIB-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aib liegt aktuell bei 9,32, was 76 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 5 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte Aib eine Performance von 3,62 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -8,91 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Aib im Branchenvergleich um +12,54 Prozent besser abschnitt. Im "Finanzen"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -9,64 Prozent, und Aib lag mit 13,26 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Aib in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Aib beträgt auf aktuellem Kursniveau 1,64 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 2,1) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Aib eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse wird Aib auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,04 EUR, während der Kurs der Aktie (4,062 EUR) um +0,54 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,95 EUR, was einer Abweichung von +2,84 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral"-Wert bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".