Wie lange ADDvantage-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Addvantage Technologies Group":

Die technische Analyse der Addvantage-Aktie zeigt, dass der Kurs von 2,59 USD derzeit -3,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -51,32 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Addvantage liegt bei 51,06, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Addvantage in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine Bewertung als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral" eingestuft.