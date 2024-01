Wie lange ABOUT YOU Holding-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der About You-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Vergleicht man den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47,83), so ist die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für About You.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. In diesem Fall zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt eine positive Änderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von About You veröffentlicht. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der About You-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,04 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 4,3 EUR deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird die About You-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe mit einem "Neutral"-Rating versehen.