Wie kauft man Unternehmensanleihen?

Investitionen in Unternehmensanleihen können eine hervorragende Möglichkeit sein, Ihr Portfolio zu erweitern und ein bestimmtes Risikoniveau zu erreichen. Unternehmensanleihen sind im Wesentlichen Darlehensverträge, die ein Unternehmen an Investoren ausgibt, in der Regel als Teil der Kapitalbeschaffung. Sie sind meist risikoärmer als Aktien und bieten zudem eine feste Rendite anstelle des Kapitalwachstumspotenzials, das Aktien bieten. Die Investition in Unternehmensanleihen ist nicht… Hier weiterlesen