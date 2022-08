Wie das heikle medizinische Problem eines Sohnes dazu führte, dass das Google-Konto eines Vaters aus San Francisco gesperrt wurde

Ein Hausmann in San Francisco erlebte Anfang 2021 einen bösen Schock, als er auf seinem Android-Telefon eine Benachrichtigung erhielt, dass sein Gmail-Konto gesperrt wurde, angeblich wegen sexuellen Missbrauchs und Ausbeutung von Kindern, so ein Bericht der New York Times. Als Grund wurden schädliche Inhalte angegeben, die einen schweren Verstoß gegen Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)-eigenen Google’-Richtlinien verstießen, darunter Inhalte, die sexuellen… Hier weiterlesen