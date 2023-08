Wie geht es weiter mit der Agfa-Gevaert-Aktie nach dem Rückschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Am vergangenen Mittwoch verzeichnete die Agfa-Gevaert-Aktie einen erheblichen Rückgang. Am frühen Morgen lag der Aktienwert mehr als 7 Prozent im Minus, obwohl sich die Verluste im Laufe des Tages etwas verringerten. Die 12-Monats-Betrachtung zeigte ein deutliches Minus von rund 35,5 Prozent (Stand: 23.08.2023, um 15:45 Uhr).

Was steckt dahinter? Der in Belgien ansässige Konzern Agfa-Gevaert, bekannt für seine Bildgebungssysteme und IT-Lösungen für das Gesundheitswesen und die Druckindustrie, hatte am Mittwoch seine neuesten Geschäftszahlen präsentiert – mit gemischten Ergebnissen.

Agfa-Gevaerts Performance im zweiten Quartal 2023

Im zweiten Quartal erwirtschaftete Agfa-Gevaert Einnahmen in Höhe von genau 287 Millionen Euro – auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr; eine Stagnation also beim Umsatz. Das bereinigte EBITDA sank...