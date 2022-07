Wie erzeugt man Wasserstoff?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

Das häufigste Element in unserem Universum, ist Wasserstoff, der in nahezu allen natürlichen Verbindungen in gebundener Form vorliegt. Er besitzt die kleinste atomare Masse von allen Elementen: Er ist 14-mal leichter als die Luft, nicht toxisch, korrosiv oder radioaktiv, er entzündet sich nicht von selbst und brennt mit farbloser Flamme, ohne Rückstände zu bilden. Hier können Sie erfahren, wie Brennstoffzellen… Hier weiterlesen